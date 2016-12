Pisa-Brescia, scontri e feriti prima del match

Stando alle prime ricostruzioni gli scontri sarebbero avvenuti in due fasi. Nel primo caso circa sessanta tifosi pisani hanno teso un agguato ai tifosi del Brescia in un'area di servizio sulla strada che porta al Castellani dove nei tafferugli un poliziotto è rimasto ferito con due ultras toscani. All'esterno dell'impianto di Empoli, invece, sono tre gli agenti feriti dopo gli scontri con alcuni tifosi lombardi. Sessanta tifosi del Pisa sono stati portati in questura a Firenze.