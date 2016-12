Pallone d'Oro, premio Puskas a Wendell Lira

Né Messi, né Florenzi. Il premio Puskas riservato al gol più bello del 2015 è stato vinto da Wendell Lira . L'attacante brasiliano del Vila Nova è stato premiato dal giapponese Nakata, vecchia conoscenza della Serie A, per la sua semirovesciata realizzata quando giocava nella Goianesia. Grande la sua emozione sul palco di Zurigo. Wendell Lima ha raccolto il 46,7% dei 1,6 milioni di voti, contro il 33,3% di Messi e solo il 7,1% di Florenzi.

RIGUARDA I TRE GOL CANDIDATI"Deluso? L'ho presa con filosovia, come sempre nella mia vita. Sono qui come un bambino di cinque anni alle giostre. Abbiamo perso una bambola, ma ci saranno altre occasioni per vincerla. Il Brasile è più grosso dell'Italia e quindi hanno votato di più. La prossima volta proverò a segnare da più dietro, proveremo a fare qualcosa di strano", ha detto a Premium Sport.