Palermo, Zamparini esonera Novellino: torna Ballardini

L'accordo di massima è già stato raggiunto e nella giornata di martedì Ballardini allenerà la squadra nel ritiro di Coccaglio (Brescia). La decisione del ritiro era arrivata in mattinata, per isolare la squadra e allontanarla da eventuali contestazioni da parte dei tifosi, dopo la complicata notte del Barbera. Novellino, unico tecnico a non essere mai stato esonerato da Zamparini , perde così il personale primato: nella sue quattro panchine col Palermo ha raccolto un pareggio e tre sconfitte . Si tratta del terzo ritorno per Ballardini sulla panchina del Palermo, la seconda in questa stagione. Il tecnico di Ravenna era infatti subentrato a Iachini alla tredicesima di campionato, per essere poi cacciato dopo sei giornate. Quando poi Iachini, tornato per tre giornate dalla 26.a alla 28.a dopo l'addio di Schelotto, Ballardini era già stato contattato da Zamparini, ma aveva rifiutato. Ora l'accordo, che va oltre anche ai dissapori che erano sorti tra gran parte dello spogliatoio rosanero e Ballardini. In particolare il capitano Sorrentino si era scagliato pubblicamente contro l'allenatore.

ZAMPARINI. LA B NON E' LA FINE DEL MONDO"Siamo già con un piede in B, non abbiamo la mentalità per salvarci, sono retrocesso anche con Dybala e Ilicic. Non siamo abituati a combattere come Carpi e Frosinone". Lo dice Maurizio Zamparini, presidente del Palermo, a 'La Zanzara' su Radio 24. "Andare in serie B - dice Zamparini - non è la fine del mondo. Tutti gli anni tre squadre vanno in B, il Verona va giù dignitosamente. Non è la fine del mondo, l'altra volta ci ho rimesso 30 milioni, ora c'è un paracadute importante".

"Vendo - dice Zamparini - anche se resto in serie A, e se non vendo non faccio più il presidente". Perché è andato via pure Novellino?: "Il Palermo è inguardabile. Nelle ultime due partite ha preso sei gol, ha fatto un punto in quattro partite. Non è facile, gli voglio bene perché mi ha portato in serie A 25 anni fa. Ma è un po' attempato".

"Dicono che sono impazzito ma non è vero. Hanno sbroccato loro, chi racconta bugie - conclude - Ho esonerato solo Iachini, ma allontanandone uno ne ho cambiati cinque. Sono una vittima, vittima di certe situazioni. Tre allenatori vanno via, e non per colpa mia. Non li ho mandati via io".