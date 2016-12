Olympiacos-Juve, Allegri: "Troppi errori ma passeremo"

23:54 - E' un Allegri dispiaciuto ma fiducioso quello che si presenta ai microfoni dopo Olympiacos-Juve. "Abbiamo sbagliato molto a livello tecnico nel primo tempo - ha detto - poi abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, però con troppi errori in fase realizzativa. Sono amareggiato ma convinto che abbiamo ottime possibilità di passare il turno". "Volevamo pressarli - ha continuato Allegri - ma non ci siamo riusciti perché c'era troppa distanza tra i reparti"



"Avevo immaginato una partita diversa - ha ammesso il tecnico della Juventus - soprattutto nel primo tempo, ma a causa dei tanti errori tecnici abbiamo concesso troppe ripartenze. Nel secondo tempo siamo stati ottimi ma abbiamo sbagliato troppo sotto porta". C'è però fiducia nel passaggio del turno: "Sono amareggiato e dispiaciuto per il risultato di questa sera ma ci sono ottime possibilità di passare il turno". Tornando alla partita, Allegri non nasconde le difficoltà iniziali: "Non riuscivamo a gestire la palla, loro hanno corso molto, è il loro punto di forza ma con queste squadre non devi concedere nulla. Inoltre all'inizio volevamo pressarli ma c'era troppa distanza tra difensori e attaccanti e non ci siamo riusciti".



Interpellato sulle condizioni di Pirlo, Allegri risponde così: "Non sono preoccupato per la sua condizione, ha saltato 40 giorni di allenamento. Stasera l'ho fatto giocare perché avevo bisogno di un uomo che gestisse la palla davanti alla difesa per allentare la loro pressione". Infine Morata: "Alvaro ha fatto cose importanti, ha dimostrato di avere grande qualità".