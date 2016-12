Nizza, Balotelli torna contro il Psg: "Mi sento bene"

Mario Balotelli è pronto a tornare in campo. L'attaccante del Nizza è tornarto ad allenarsi con il gruppo e ha messo nel mirino il big match di domenica sera contro il Psg (in esclusiva su Premium). "Mi sento bene. Giocherò titolare? Dipende, naturalmente, dall'allenatore. Per me non importa il nome dell'avversario: Tolosa, Lione o PSG fa lo steso. È importante l'atteggiamento della nostra squadra", ha detto un Supermario di buon umore.



Il bomber è fermo ai box per l'infortunio al polpaccio rimediato lo scorso 22 novembre e ha saltato le ultime quattro partite: ora è pronto a tornare da titolare.