Neymar, l'entourage svela: "Il Psg quest'estate era pronto a pagare la clausola"

Neymar sarebbe potuto essere il sostituto di Ibra a Parigi. Il suo entourage ha svelato al Guardian che la società parigina era pronta a pagare la clausola rescissoria da 190 milioni di euro per portare il brasiliano sotto la Tour Eiffel , strappandolo al Barcellona . Per il giocatore era pronto un contratto da 40 milioni di euro a stagione . Neymar alla fine ha deciso di rinnovare con il Barça fino al 2021.

Se fosse andato in porto questo affare, Neymar sarebbe diventato il giocatore più pagato nella storia del calcio andando a guadagnare 650.000 sterline a settimana. Ma la voglia di rimanere al fianco di Messi e Suarez, sul prato del Camp Nou, per vincere insieme nuovi trofei ha prevalso sul portafoglio.



Neymar a inizio luglio ha rinnovato il suo contratto con i blaugrana fino al 2021 con clausola rescissoria a salire : il primo anno sarà da 200 milioni di euro, il secondo la cifra salirà a 222 milioni e per gli ultimi tre anni si attesterà a quota 250 milioni. Non solo Psg: anche il Manchester United di Mourinho ci ha provato quest'estate per il campione olimpico di Rio 2016.