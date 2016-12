Napoli, squadra duramente contestata all'uscita dallo stadio: Il video di Calcionapoli24

10:26 - Benitez deluso dopo il ko del Napoli con lo Young Boys: "E' mancata l'intensità difensiva. Mi aspettavo una partita diversa e non ho visto quella voglia di vincere le partite che mi aspetto. Dobbiamo migliorare questo aspetto. Nel primo tempo potevamo fare meglio le ripartenze, abbiamo controllato il match. Poi hanno segnato loro e si sono chiusi bene". Squadra duramente contestata all'uscita: spranghe contro il pullman, insulti e calci.

GIOCATORI E BENITEZ DURAMENTE CONTESTATI A BERNA

Come riporta la nostra Francesca Benvenuti, all'uscita del pullman del Napoli dallo stadio di Berna c'è stata una pesante contestazione da parte dei tifosi napoletani presenti. Fischi e insulti a Rafa Benitez. La sconfitta non è andata giù ai tifosi. Il veicolo ha fatto fatica a farsi strada, anche per la presenza di un altro gruppo di tifosi. Sputi e calci contro il pullman e un tergicristallo spaccato. Usate anche le spranghe: vetri rotti. Illesi i giocatori.

MAGGIO: "L'ANNO SCORSO AVEVAMO PIU' CATTIVERIA"

Cristian Maggio, capitano del Napoli contro lo Young Boys, non trova giri di parole per la sconfitta: "Potevamo andare avanti in classifica, invece dovremo lottare fino alla fine per il primo posto. Tanti giocatori hanno giocato meno, tocca a noi aiutarli quando vengono chiamati in causa. In questi momenti ci manca un po' di cattiveria che avevamo l'anno scorso, tutti diamo il massimo e dobbiamo lavorare sempre di più".