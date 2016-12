Napoli-Roma a rischio, ritiro top secret per i giallorossi

14:05 - Forze dell'ordine, società e Osservatorio non vogliono correre alcun rischio in occasione di Napoli-Roma del primo novembre. Si tratta del primo incontro tra le squadre dopo l'uccisione di Ciro Esposito per mano dell'ultrà romanista Daniele De Santis. Una gara ad alto rischio, con divieto di trasferta per i tifosi giallorossi. Probabilmente la Roma arriverà a Napoli in aereo per poi trasferirsi in una località top secret in attesa del match al San Paolo.

Solo duecento chilometri dividono Roma e Napoli. Una trasferta potenzialmente semplice, diventata ad altissimo rischio dopo i tragici fatti del 3 maggio che hanno trasformato una storica rivalità tra tifoserie in un odio cieco. Per questo motivo l'Osservatorio ha vietato la trasferta ai tifosi della Roma impedendo l'acquisto dei biglietti per la gara - in programma nel giorno di Ognissanti - ai residenti nella regione Lazio.



La Roma sta lavorando da settimane a questa trasferta, di concerto con la Questura della Capitale. L'obiettivo è scongiurare qualsiasi situazione potenzialmente pericolosa per il team giallorosso, che probabilmente arriverà nel capoluogo partenopeo (aeroporto di Capodichino) con un volo da Fiumicino nella giornata di venerdì. Subito dopo è previsto un trasferimento in una località top secret, dove Totti e compagni attenderanno il fischio d'inizio previsto il giorno successivo alle 15. Tutti gli spostamenti in terra campana, ovviamente, saranno scortati dalle forze dell'ordine.



Nel vietare la tarsferta ai tifosi ospiti, lo stesso Comitato di analisi per sicurezza delle manifestazioni sportive ha sottolineato che "le società potranno organizzare iniziative per la legalità e per riportare giovani delle scuole allo stadio".



I dettagli di cronaca, ancora una volta, rischiano di mettere in secondo piano una partita potenzialmente spettacolare - tra due delle migliori squadre del campionato - e particolarmente delicata per i giallorossi, chiamati il mercoledì successivo (5 novembre) a vendicare contro il Bayern il 7-1 subito all'Olimpico.