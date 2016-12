Roma, l'ottobre grigio getta qualche ombra

18:31 - Nonostante ottimismo e sorrisi, la Roma ha vissuto un mese di ottobre fatto di poche luci e qualche ombra. Il pareggio di Genova contro la Sampdoria ha confermato le recenti difficoltà a vincere dei giallorossi. Partendo dall'1-1 di Manchester contro il City, giocato il 30 settembre, la squadra di Garcia ha collezionato una sola vittoria contro il modesto Chievo, due sconfitte con Juve e Bayern Monaco e il pari contro i blucerchiati. Un bilancio modesto fatto di un successo, due sconfitte e altrettante X. Certo, i freddi numeri non dicono tutto, ma hanno comunque un significato.

Come, ad esempio, che contro le grandi di questa stagione la Roma ha fatto parecchia fatica. Perché è pur vero che il punto strappato a Manchester non è certo negativo, ma è pur sempre una mancata vittoria. Per non parlare degli stop con Juve e Bayern. La sfida scudetto, al netto degli episodi discussi, ha comunque visto i bianconeri avere in mano il pallino del gioco per la maggior parte della gara, mentre contro i tedeschi non c'è stata proprio partita in una serata a dir poco drammatica. E anche al cospetto della Samp, pur sempre terza forza del campionato, Totti e compagni non hanno mostrato una netta superiorità, uscendo dal campo con un pareggio giusto. Così, l'unica gioia rimane il successo interno su un Chievo vittima scarificale tanto da aver poi deciso di esonerare l'allenatore Corini. Insomma, di sicuro quello della Roma è stato un buon avvio, ma per vincere lo scudetto, come dice Garcia, ci sarà bisogno di dimostrare sul campo la propria superiorità. L'impressione è che i tanti impegni inizio a influire sulla brillante di una squadra che fa dell'intensità e della velocità una delle sue armi micidiali.