Napoli, Milik: primi contatti col pallone

Il recupero di Milik procede spedito. Dopo l'intervento, il polacco sta lavorando sodo, rispettando la tabella di marcia per il rientro-lampo dopo l'infortunio al ginocchio. "Spero di tornare a inizio anno", ha spiegato di recente il bomber. Parole confermate anche dalle immagini del recupero. Dopo le prime corse in campo, infatti, il polacco ha già iniziato a riprendere anche confidenza col pallone per riacquistare automatismi e coordinazione.