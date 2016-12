Napoli: il ritiro (punitivo?) si è concluso alle 14,30

17:27 - Il Napoli, a secco di vittorie da 4 gare, ha perso contatto dal terzo posto. Ma quello che preoccupa maggiormente è l'involuzione del gioco. A Benitez non è bastato prendere appunti per trasformare la sua squadra nel secondo tempo di San Siro. De Laurentiis ha tenuto a rapporto i giocatori negli spogliatoi e ha imposto il rientro a Castel Volturno in ritiro. Punitivo. Ritiro che è durato fino all'ora di pranzo: alle 14,30, tutti a casa.

RITIRO CONCLUSO

Tre pari e una sconfitta nell'ultimo mese di campionato. Non è bastato il 3-0 europeo allo Slovan Liberec per scacciare il malumore, il Napoli rischia di andare a fondo. Il terzo posto è distante due punti, ma bisogna invertire la tendenza. Il presidente De Laurentiis ha parlato con la squadra dopo la sconfitta con il Milan. La prestazione non gli è piaciuta neanche un po'. E lo ha spiegato a chiare lettere negli spogliatoi: "Così non si va da nessuna parte".

Dopo la lavata di capo a giocatori e tecnico, ha imposto il rientro immediato a Castel Volturno. Sembrava fosse stata cancellata la giornata di riposo, in realtà ne è stata cancellata solo la metà. Il segnale comunque è chiaro e perentorio. Dalle prossime due gare - contro il Parma in campionato e con la Juve in Supercoppa - dovranno arrivare risposte diverse. Altrimenti tutti saranno messi in discussione.

A partire da Benitez. Che dopo un avvio di stagione incerto sembrava aver nuovamente conquistato la piazza. Ma ultimamente la sua squadra non è più la stessa. Fatica a creare e a realizzare. Il contratto di Rafa scade nel 2015 e, al momento, non sembrano esserci molti spiragli per il rinnovo. Portare a casa un trofeo prima delle vacanze natalizie aiuterebbe. Poi c'è la questione Higuain, il giocatore più rappresentativo. E' a secco da tre gare e fa trasparire segni di nervosismo nei confronti dei compagni. Qualche vaffa qua e là, pochi lampi di classe. Quello che gli si chiede è dare l'esempio e trascinare il gruppo. Anche lui dovrà cambiare atteggiamento per aiutare il Napoli.



LA DECISIONE DOPO PRANZO

Il ritiro a Castelvolturno si è concluso dopo l'ora di pranzo, un po' a sorpresa per gli osservatori. La decisione è stata presa dai vertici societari, dopo un lungo colloquio coi giocatori e con Benitez, che -a quanto pare- ha soddisfatto il presidente De Laurentiis. Il giorno di ritiro era stato programmato nei dettagli, tanto che era stato stabilito anche il menu per la cena. Poi la scelta del liberi tutti. Fino a martedì mattina: giovedì c'è Napoli-Parma.