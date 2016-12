Napoli: Gabbiadini e Strinic per gennaio. E Rafa sotto esame

10:44 - Napoli, il momento è difficile. Si sa. Ce l'hanno un po' tutti con Rafa Benitez. Per il quale il rinnovo di contratto col Napoli, propostogli da De Laurentiis, è rimasto un progetto: Rafa ha declinato l'invito. Fin qui. La sua panchina non scotta, al momento. Potrebbe scaldarsi, però. dipende dalla Supercoppa con la Juve, dipende dal riavvio del campionato a gennaio. Ipotesi Edy Reja, in preallarme: ma siamo ancora lontani dalla vita vissuta in questo momento.

Più logico parlare di rinforzi e mercato.

A gennaio arriva un esterno alto, Gabbiadini dalla Samp. L'affare è fatto, 12 milioni più uno di bonus alla Samp, 5 anni di contratto al giocatore, un sollievo per la squadra e per Benitez.

Poi un esterno sinistro di difesa: e si sta lavorando (forte) su Ivan Strinic, 27 anni, del Dnipro. E siamo vicini alla definizione.

Infine un centrale difensivo: Benitez ha chiesto Vlaar, 29 anni, di casa all'Aston Villa. Ma a quanto pare De Laurentiis non è dell'idea di andare avanti su questa pista.