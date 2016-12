Napoli Campione d'Inverno per la quarta volta: quando gira davanti all'Inter è scudetto

Trenta dicembre 1989, ultima giornata del girone d'andata: Napoli punti 25, Inter punti 23. Dieci gennaio 2016, ultima giornata del girone d'andata: Napoli punti 41, Inter punti 39. Sono passati 26 anni e 11 giorni (9520 giorni per la precisione) e il Napoli torna a chiudere la prima parte della stagione davanti a tutti: allora (con il pletorico titolo di campione d'inverno già ipotecato col successo ottenuto alla penultina giornata contro il Bologna) il giro di boa fu salutato con il ko esterno contro la Lazio, oggi con il roboante successo in casa del Frosinone.



Quello era il Napoli di Maradona, questo quello di Higuain: paragoni a parte, due fenomeni. Allora il campionato si chiuse con il secondo scudetto, oggi... Oggi è ancora presto però, poco ma certo, questa è una squadra che ha tutto per trionfare nuovamente: gioca bene, diverte e si diverte, segna tanto, sa difendersi.



Ma quanto conta questo "titolo"? Più di quanto non dicano le 19 giornate ancora da giocare! Perché? Presto detto! Il Napoli, con oggi, chiude l'andata davanti a tutti per la quarta volta nella sua storia: nella stagione 1986/87 girò davanti all'Inter (22 punti per gli azzurri, 20 per i nerazzurri), in quella successiva davanti al Milan (Napoli 25 punti, Milan 22), nel 1989/90 - come detto - ancora davanti all'Inter. La storia dice che due volte su tre fu scudetto: entrambe dopo il giro di boa in vantaggio sui nerazzurri.



A questi dati aggiungiamone altri. Negli 81 tornei di Serie A a girone unico per ben 56 volte, nel 69% dei casi, chi è arrivato primo a metà strada ha poi festeggiato alla fine. Nell'epoca dei tre punti (cioè dalla stagione 1994/1995) la percentuale è ancora più schacciante: nel 78,9% dei casi, 15 volte su 19, chi chiude in testa in inverno lo fa pure in primavera. E, in ultima analisi, da Calciopoli in poi, lo Scudetto d'inverno e lo Scudetto Tricolore hanno sempre avuto lo stesso padrone.



Tradotto: i tifosi del Napoli facciano tutti gli scongiuri del caso ma la strada, per lo meno quella, è al momento ben lastricata...