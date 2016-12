Napoli, Benitez: "Per vincere l'Europa League c'è bisogno di più esperienza"

21:17 - Rafa Benitez non vuole sentire parlare della vittoria finale dell'Europa League per il suo Napoli. Perché? "Perché ci manca un po' d'esperienza, la squadra deve avere più maturità e deve avere più controllo delle partite", dice il tecnico da Mosca. "Abbiamo avuto tante occasioni - prosegue - e non abbiamo subito goal che è positivo. Non sbagliamo mai nelle grandi occasioni? Oggi volevamo essere offensivi e segnare così da non chiuderci e soffrire".

"Giocare in trasferta con una squadra che ha qualità in attacco come la Dinamo Mosca non era facile, ma c'è stato l'approccio e l'intensità giusta. La differenza con le ultime partite? L'intensità c'è sempre stata, sia con la Lazio che con l'Inter e Torino. Alle volte c'entra anche la fortuna, oggi tutti hanno lavorato duramente proprio come negli ultimi match".

"La differenza col campionato? In Serie A dobbiamo essere più cinici e sfruttare tutta la qualità, le avversarie si adattano molto. Una finale di Europa League italiana? Proprio perché sono esperto in questo torneo so che non è facile, ma firmerei subito".