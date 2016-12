Mou avvisa Pep: "Vogliamo vincere la Premier"

Mourinho arriva alla sfida con Guardiola con la rosa al completo. "Sono tutti disponibili. Tutti sono pronti e hanno voglia di giocare. Mkhitaryan? Non dico che è pronto per giocare 90', ma è pronto per darci una mano".



Sul derby con il City. "Il derby è sempre una gara speciale, so cosa significa per la gente. Ho giocato derby ovunque, in ogni nazione, in tante città. Voglio essere sempre equilibrato sotto il punto di vista emotivo perché per me è solo una partita contro un ottimo avversario. Se vuoi avere successo e vincere il match dobbiamo usare al meglio le nostre qualità. Stiamo giocando per provare a vincere il titolo. Quando fai così non c'è un match più importante degli altri a questo punto della stagione".



Sui rivali. "Da quando sono arrivati i nuovi proprietari, il Manchester City è sempre stato una squadra molto buona. Ha avuto grandi allenatori e anche oggi hanno un grande manager. Hanno avuto e hanno tuttora grandi giocatori. Sono tra i favoriti per il titolo e li rispettiamo".



Solo parole al miele per Ibrahimovic. "Zlatan è un giocatore fenomenale che è arrivato a 34 anni e vuole ancora tanto per la sua carriera. Non ha voluto i soldi cinesi o americani, ha voluto il posto più difficile dove giocare e vincere. In termini motivazionali il nostro contributo nei suoi confronti è zero. Questa è la sua natura".



Guardiola dovrà fare a meno di Aguero. "L'assenza di Aguero ci complica le cose. Se lui è disponibile sappiamo che gioca, sappiamo la loro formazione e le loro dinamiche, nessuno ha dubbi. Se è a disposizione, lui gioca. Ma ora non gioca, hanno diverse opzioni e possono fare un sacco di cose. Pep può scegliere se giocare con Iheanacho o Sterling, oppure con Silva come falso 9 tra le linee. E' chiaro che ha tante soluzioni".



Obiettivo Premier League. "C'è grande armonia nello spogliatoio. Quando arrivi in una squadra come il Manchester United, non puoi nasconderti: devi andare diretto all'obiettivo e dire che vogliamo vincere il titolo".



Non manca, infine, la provocazione: "Il Manchester City ha speso del denaro per riportare i propri nazionali in giro per il mondo a casa con un volo diretto, o addirittura con l'aereo del proprietario. I nostri, chi dal Venezuela, chi dall'Argentina, sono arrivati questa mattina in tempo per allenarsi".