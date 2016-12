Mondiali 2018: Italia, esordio in Israele il 5 settembre 2016

Avrà inizio il 5 settembre 2016 in Israele il cammino dell'Italia verso i Mondiali 2018 in Russia. Nel sorteggio di San Pietroburgo gli azzurri sono stati inseriti nel Gruppo G con Spagna, Albania, Macedonia, Israele e Liechteinstein. Il primo confronto con le Furie Rosse è in programma il 6 ottobre 2016, il 2 settembre 2017 il ritorno. Ultimo appuntamento per le qualificazioni il 9 ottobre 2017 con la partita contro l'Albania.