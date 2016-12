Milan, un codice di comportamento per Balotelli

Regole da caserma, insomma: violarle comporterà multe salate fino alla possibilità di una risoluzione del contratto. Accanto al codice etico che firmano tutti i calciatori del Milan, quindi, sono state aggiunte delle limitazioni proprio per Balotelli. L'abbigliamento dovrà essere consono, le creste e i tagli di capelli non esagerati, stop alle sigarette e all'alcool. Gli orari di rientro dovranno essere rispettati, Mario dovrà tenersi alla larga dalle discoteche soprattutto nei giorni precedenti alle partite. Anche sui social network Balotelli dovrà evitare uscite inopportune e, in generale, non dovrà far filtrare notizie sul club. Al di là della parola data da Balotelli, quindi, il Milan si è cautelato inserendo diverse clausole.