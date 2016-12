Milan, Inzaghi: "Sono felice, la strada è quella giusta"

15:02 - "Sono felice, venire all'Olimpico con questo piglio, soffrire poco contro una squadra come la Roma e giocarsela alla pari è un motivo di grande soddisfazione. E potevamo anche vincere". Pippo Inzaghi sorride dopo il pareggio del Milan contro i giallorossi. "I margini di miglioramento sono ampi, non abbiamo fatto ancora nulla ma la strada è quella giusta. E dopo i risultati contro Napoli e Roma cambiano le prospettive di questa squadra".

"I complimenti di Berlusconi? Non l'ho ancora sentito, ma so che sarà orgoglioso così come tutti i nostri tifosi. Cosa mi aspetto sotto l'albero? I regali più belli sono i recuperi. Si è rivisto Alex, poi sarà l'ora di Abate e De Sciglio. Sono felicissimo, a inizio ripresa eravamo padroni del campo e speravo di vincere - ha proseguito Inzaghi - Questa squadra mi rende orgoglioso, mi dispiace per l'espulsione di Armero. Con Napoli e Roma abbiamo fatto 4 punti e questo ci dà sicurezza. Siamo sulla strada giusta. Ora la crescita deve essere graduale, però con questo spirito possiamo arrivare al terzo posto. I complimenti di Garcia e Sabatini fanno piacere. Peccato per la sosta".