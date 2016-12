Milan, con Ancelotti in panchina torna l'albero di Natale dei trionfi

Ma vediamo nel dettaglio come potrebbe cambiare faccia il Milan di Ancelotti. Partendo dalla rosa attuale, stando cauti sulle possibili partenze a giugno, Carletto potrebbe schierare un 4-3-2-1 con Diego Lopez in porta, Abate e De Sciglio sulle corsie laterali (con Antonelli pronto a subentrare), centrali Paletta e Mexes, in mezzo al campo Montolivo-Poli e Bonaventura, e Menez (o Cerci) ed El Shaarawy dietro l'unica punta Destro (se rimane).



Un undici non certo stellare, ma comunque una base di partenza su cui iniziare a fare alcune considerazioni di mercato. Di sicuro, per tornare protagonista, il Milan di Ancelotti dovrà rinforzare la dorsale centrale della squadra. Serve un centrale di esperienza e qualità per comandare la difesa, un leader in mezzo al campo per impostare la manovra e un bomber di razza alla Ibra per finalizzare il gioco. Il tutto, possibilmente, tenendo ben presente carta di identità e ingaggi dei rinforzi.



Galliani ha promesso un mercato al top e i tifosi si aspettano operazioni importanti. Finora i nomi accostati ai rossoneri per la prossima stagione non hanno certo entusiasmato (Baselli, Josè Mauri, Immobile e Bertolacci), ma col probabile ritorno di Ancelotti tutto potrebbe cambiare e con capitali freschi nelle casse il nuovo progetto rossonero potrebbe attirare anche l'attenzione di alcuni campioni a caccia di riscatto o nuove avventure. Don Carlo ha sempre il suo fascino e con l'Albero di Natale a San Siro i tifosi rossoneri potrebbero tornare a far festa.