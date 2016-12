Milan-cinesi, slitta la firma del preliminare

Una certezza per il Milan: entro fine mese, come si ipotizzava, non ci sarà la firma del preliminare con i cinesi. Anche Fininvest - come riferisce Carlo Pellegatti su Premium Sport - ha comunicato che ci sarà lo slittamento di qualche giorno, chiesto dai cinesi stessi, per organizzare la struttura della società e per il movimento di capitale che deve essere trasferito dall'estero. Ma secondo indiscrezioni che arrivano dall'entourage di Gancikoff, si parla anche di alcune settimane. Tempi tecnici lunghi, dunque, che bloccano totalmente il mercato rossonero.