Messi cambia look: capelli biondo platino

Reduce da un mese non troppo semplice dopo la sconfitta nella finale di Coppa America, con conseguente addio alla nazionale argentina, Leo Messi è pronto a ripartire con la nuova stagione e ha scelto di farlo con un look per lui inedito: capelli color biondo platino, oltre a un ciuffo sbarazzino e alla barba, che comunque non rappresenta una novità. A svelare il cambiamento della Pulce è la compagna dell'attaccante del Barça, Antonella Roccuzzo, che ha postato la foto su Instagram.