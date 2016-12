Leicester, Vardy da operaio a uomo record

Come Batistuta, meglio di Van Nistelrooy. Sono i numeri a dirlo. L'olandese ai tempi del Manchester United aveva segnato in 10 partite di fila. Vardy ha fatto meglio, realizzando il suo filotto proprio contro i Red Devils. Sono 14 in altrettanti match in campionato le reti dell'inglese in questa stagione: è già record storico per un singolo giocatore in una stagione di Premier per il Leicester. Batigol, nel 1994 con la Fiorentina, segnò in 11 partite di Serie A di fila: l'allenatore? Ranieri.



Ma c'è un altro paragone - meno prestigioso e forse malaugurante - che ricorda l'incredibile favola dell'attaccante, che a 28 anni si ritrova su tutte le prime pagine dei quotidiani sportivi inglesi e non. La storia è quella di Vedad Ibisevic e dell'Hoffenheim. Bundesliga 2008/2009: il bosniaco, all'epoca 24enne, segnò 17 gol nelle prime quindici giornate di campionato. L'Hoffenheim, neopromosso, si ritrovò in vetta alla classifica e vinse il titolo di campione d'inverno. Una favola interrotta da un tremendo infortunio occorso proprio all'attaccante: rottura dei legamenti del ginocchio, stagione finita. I tedeschi chiusero al settimo posto.