Leicester, Ranieri: "L'obiettivo sono i 40 punti"

Il tempo dell'euforia post trionfo nella scorsa Premier League è ufficialmente finito in casa Leicester, anzi, Ranieri deve predicare calma e riportare tutti coi piedi per terra: "L'obiettivo è fare 40 punti, come l'anno scorso - ha dichiarato il tecnico da Los Angeles -. Ma dovremo cambiare perché ora ci conoscono tutti molto bene". Sul mercato qualcosa si muove: "La società lavora bene, ma l'importante è tenere il gruppo dello scorso anno".

Quest'anno però le Foxes dovranno confrontarsi anche con l'impegno della Champions League, per questo qualcosa dal mercato è atteso: "Penso che la società voglia trattenere i big - ha ammesso Ranieri -, sarebbe importante se tutti rimanessero per giocare qui in Europa. Fare meglio della scorsa stagione è difficilissimo, ma siamo ambiziosi". Qualcosa però dovrà cambiare: "Dobbiamo puntare i 40 punti, essere solidi e credere in noi stessi. Ma gli altri ora ci conoscono, per questo prepareremo un piano B".