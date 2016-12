La Roma è in Champions. Napoli, speranze minime. E se il derby finisce pari...

La Roma è in Champions League: direttamente (in caso di secondo posto) o ai preliminari (terza piazza). Il 3-1 di Juventus-Napoli sancisce questo primo verdetto d'Europa e non è poca cosa, in attesa del derby di lunedì che smarrisce, in parte, l'ansia del dentro o fuori. Per la Roma, perlomeno. E' il traguardo che allena tensioni e pressioni in casa gialloroosa, al culmine di una stagione che che fino a metà gennaio sapeva di scudetto e poi ha rischiato di frantumarsi.

La classifica è questa: Roma 67, Lazio 66, Napoli 63. Alla Lazio, lunedì può bastare il pareggio nel derby per assicurarsi un posto in Champions da terza (o anche da seconda, dipende dall'esito dell'ultima giornata). Il Napoli, in caso di successo della Lazio o di pareggio nel derby, dovrà accontentarsi dell' Europa League.

La sola possibilità per il Napoli di rientrare in Champions, è che la Roma vinca il derby. Toccherebbe poi agli azzurri battere la Lazio al San Paolo all'ultima di campionato per raggiungerla in classifica col vantaggio degli scontri diretti. (In tal caso, Lazio in Europa League)