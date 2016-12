13 ottobre 2014 L'Udinese festeggia i 37 anni di Di Natale Totò festeggiato dalla squadra e dal patron Pozzo: poi subito al lavoro. Gli obiettivi da raggiungere sono ancora tanti Tweet google 0 Invia ad un amico

16:55 - "Gli anni passano ma la tua professionalità ti mantiene giovane dentro e fuori. Continua così". Sono gli auguri del patron dell'Udinese Giampaolo Pozzo a Totò Di Natale, che oggi compie 37 anni. Il capitano bianconero, in Friuli da 11 stagioni, sembra non curarsi del calendario e continua a segnare e inseguire obiettivi. A cominciare da quei 205 gol in serie A (ora è a 197) che gli permetterebbero di eguagliare Roberto Baggio.

Per questo il capitano, dopo i festeggiamenti di rito con torta e brindisi a ora di pranzo (per il compleanno, uno strappo alla regola rispetto alla sua dieta ferrea ci sta), nel pomeriggio torna subito al lavoro in campo. "Ho ancora tanta voglia di divertirmi e di raggiungere grandi risultati con questa maglia", le sue parole da neo 37enne. "Festeggiare con un gol? Il mio lavoro è cercare di segnare il più possibile per la squadra e per chi ci sostiene".



Oltre a patron Pozzo, tanti i grandi nomi del calcio italiano che hanno scritto a Di Natale per fargli gli auguri. "Mi aiuti a dimostrare che non serve essere ragazzini per essere forti", è il messaggio di Francesco Totti, che di anni ne ha da poco compiuti 38.