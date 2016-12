Fiorentina, Giuseppe Rossi brucia le tappe verso il rientro

11:39 - Reduce dall'operazione al menisco, Giuseppe Rossi sta bruciando le tappe in vista del rientro in campo. L'attaccante viola, che sta documentando il suo recupero attraverso i suoi canali social, ha messo on line un video in cui torna a giochicchiare con il pallone. Sorretto ancora dalle stampelle, Rossi si esibisce in una serie di rapidi tocchi di palla con il suo piede preferito: il sinistro.