L'ironia di Easyjet: "7 nuove mete da Roma"

15:39 - "Probabilmente questo è il momento meno opportuno per ricordarvi che abbiamo 7 nuove mete da Roma, vero?". Con un filo di ironia, la compagnia aerea Easyjet ha evocato via Twitter l'1-7 rimediato ieri sera dalla Roma contro il Bayern Monaco nella sua nuova campagna pubblicitaria. Qualche tifoso giallorosso magari l'avrà trovata di cattivo gusto, ma per altri è solo un modo per sdrammatizzare con simpatia la batosta di Champions.

Al primo tweet di monegasca memoria se ne è aggiunto un secondo che recita: "7 nuovi orizzonti, oltre i colli". Curiosità vuole anche che tra le destinazioni rientri anche la città di Rodi, che per molti richiamerebbe il nome di battesimo del tecnico della Roma Garcia (Rudi). Questa volta Easyjet ha smentito: ""Giuriamo che la presenza di Rodi nelle 7 nuove mete è puramente casuale".