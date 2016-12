Kombarov affitta un orso vero per il figlio Timofei

12:29 - Chi da bambino non ha sognato o sperato che il proprio orsacchiotto di peluche prendesse vita. Un "sogno" diventato realtà per Timofei Kombarov, figlio dell'ala russa Kirill della Torpedo Mosca. Chissà cosa deve aver pensato il bambino dopo che il padre, per festeggiare il suo compleanno, ha affittato un orso vero facendolo esibire davanti agli ospiti. Un'idea che non ha ricevuto troppi consensi, nemmeno dal bambino a giudicare dalle foto.