Juventus, Vidal: rissa in discoteca a Torino

10:17 - L'esclusione di Arturo Vidal dai titolari della Juve contro la Roma è solo una scelta tecnica, ma sul cileno pesa un episodio tutt'altro che piacevole. Secondo Tuttosport, il giocatore sarebbe stato protagonista di una rissa in una nota discoteca di Torino. Pare che il centrocampista abbia rivolto apprezzamenti a una ragazza: da qui il diverbio e poi le "mani alzate" con l'uomo che accompagnava la donna. Il club bianconero, intanto, tace e smentisce.

"Una volta appurati i fatti", scrive il quotidiano piemontese, si prenderanno provvedimenti disciplinari, anche perché le accuse nei confronti di Arturo sembrano essere quantomai precise.

Non è comunque la prima volta che il bianconero finisce in bufere extracalcistiche: si ricordi il ritardato arrivo dal ritiro con la sua Nazionale e sempre per un'altra brava fu escluso dai convocati del Cile. Insomma, dopo i mille rumors di mercato di questa estate (era stato vicinissimo al Manchester United), anche le notti brave. Conte non avrebbe perdonato... e Allegri ha fatto lo stesso.