Juventus, Tevez: "Con Morata cresce l'intesa"

23:33 - Ancora in gol e a suo modo decisivo, Carlitos Tevez è contento a metà della vittoria per 2-1 della Juventus sul Borussia Dortmund: "Abbiamo fatto bene e giocato una buona partita - ha commentato l'Apache -. Il turno però è ancora in bilico e lo sarebbe stato anche se avessimo vinto 3-0. Peccato che il loro gol sia nato sul nostro errore". Migliora l'intesa con Morata: "Sì, è vero. Giochiamo insieme da parecchie gare e si nota".

MORATA: "L'ITALIA MI STA MIGLIORANDO MOLTO"

Contro il Borussia forse il miglior Morata stagionale. Decisivo e implacabile l'attaccante bianconero: "Abbiamo fatto una buona partita - commenta lo spagnolo -. Il Borussia non sta vivendo un momento positivo in patria, ma in Champions sono una squadra fortissima. Al ritorno andremo in un ambiente caldo, è molto difficile vincere al WestfalenStadion (oggi Signal Iduna Park ndr) ma ci proveremo". Il gol e l'assist per Tevez sono arrivati in contropiede: "Un attaccante deve adattarsi alle diverse situazioni di gioco. Giocando in ripartenza abbiamo vinto e sono felice". Il miglioramento di Morata è sotto gli occhi di tutti: "Sfidare le difese italiane e i miei compagni in allenamento sto crescendo molto. In allenamento mi menano meno, anche se Chiellini..." chiude ridendo.

CHIELLINI: "IL 2-1 CI VA STRETTO"

Protagonista sfortunato di Juve-Borussia è stato Chiellini, autore dello scivolone che ha regalato il gol a Reus: "A volte scivoli e non succede niente, invece da ultimo uomo ho potuto solo pregare che sbagliasse... - ha commentato il difensore bianconero -. Peggio di così non poteva andarmi perché cadendo ho pure bloccato Bonucci, peccato. Siamo stati bravi a rimediare anche se dopo il pari il Borussia ci ha messo sotto". Nella ripresa invece qualcosa è cambiato: "Loro si esaltano negli spazi con le individualità, ma noi siamo rimasti compatti rimediando agli errori in uscita. Loro si prendono molti rischi e noi qualcosa creiamo sempre. Il 2-1 alla fine ci va un po' stretto".

LLORENTE: "VITTORIA PESANTE"

Vittoria pesante! Mancano 90 minuti di #JuveBVB per continuare con il nostro sogno #ForzaJuve #FinoAllaFine #vamoss

— fernando llorente (@llorentefer19) 24 Febbraio 2015