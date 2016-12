Juventus, senti Pogba: "Sarò io il tuo dieci"

L'anno della definitiva consacrazione. Gli addii di leader tecnici e carismatici come Pirlo, Tevez e Vidal spostano il peso delle responsabilità sulle spalle di Paul Pogba, chiamato a guidare la nuova Juventus. Il francese non ha paura: "Giocare da numero 10? Io sono a disposizione dell'allenatore, a me piace giocare ovunque - le sue parole -. Spero di fare io i gol di Vidal, lo spero per me e per il bene della Juve".