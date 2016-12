Juventus-Napoli, Allegri: "Adesso recuperiamo le energie"

Il tecnico bianconero però adesso vuole staccare la spina per un po': "Non c'è un metodo sicuro per vincere le finali, si può tenere la squadra in tensione o lasciarla scaricare. Le partite vanno giocate in campo, non prima, ma se non riposiamo il 6 giugno non cammineremo nemmeno. C'è chi ha assoluto bisogno di recuperare le energie". Contro il Napoli sono arrivate belle risposte dalle seconde linee: "Hanno fatto una bella partita e nella ripresa ci siamo anche divertiti. Sono soddisfazioni". Esattamente come l'aver tramutato lo scetticismo iniziale in ovazione: "Sono contento, ho un buon rapporto coi tifosi. Lavoro sempre con professionalità e serietà, non sarò simpatico perché non mostro gioia ma dentro di me provo tante emozioni".

Fondamentale per la straordinaria stagione il recupero di Barzagli: "E' straordinario, tecnico e di grande personalità. Prima però la svolta è stata passare a quattro, ce l'avevo in mente da tempo ma con l'Olympiacos era arrivato il momento giusto per trovare nuove traiettorie e spostare il gioco in mezzo al campo".