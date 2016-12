Juventus, cuore d'oro Dybala: aiuta l'ex club in difficoltà

Si può dire che il salto nella grande squadra non abbia cambiato Paulo Dybala, che non scorda le sue origini. La punta della Juventus, infatti, ha fatto pervenire in Argentina un paio di sue scarpette che saranno messe all'asta sul web: il devoluto sarà girato al Laguna Larga, club argentino in cui Dybala ha iniziato la sua carriera, e che ha appena subito un furto di materiale tecnico che lo ha messo in difficoltà.