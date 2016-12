Juventus, Allegri: "Serve chi giochi tra le linee"

Massimiliano Allegri non fa drammi per la sconfitta contro il Borussia Dortmund: "I ragazzi hanno alternato cose buone a cose meno buone - ha commentato a fine match - La cosa importante è che nessuno si sia fatto male, anche perchè il nostro grande obiettivo è farci trovare pronti l'8 agosto per la Supercoppa Italiana". Sul mercato: "E' ancora lungo: cerchiamo un centrocampista che giochi tra le linee e lo prenderemo".

Niente drammi (ovviamente), ma una piccola tiratina d'orecchie alla squadra non manca. "Perdere non fa mai piacere. Abbiamo terminato la scorsa stagione prendendo due gol in contropiede e l'abbiamo ricominciata così - l'analisi di Allegri -. Dobbiamo ritrovare equilibrio. Oggi mancavano un po' le gambe, adesso bisogna tornare subito a metterci a posto con la testa, a lavorare con attenzione. Direi però che l'allenamento di oggi è stato buono indipendentemente dal risultato".



Buono il primo tempo di Dybala: "E' un ragazzo che ha grandi qualità. E' calato con il passare dei minuti ma ha fatto bene così come ha fatto bene Morata. Mandzukic? Non è stato servito bene".

Niente sfida ai connazionali per Khedira, fermato da un risentimento all'adduttore: "E' un ragazzo che ha grande esperienza, è venuto qui con entusiasmo - ha spiegato l'allenatore bianconero -. Sta lavorando bene ma oggi non l'ho voluto rischiare".