Juventus, Allegri: "L'importante è non prendere gol in casa"

Manca una settimana alla sfida contro il Borussia Dortmund ma in casa Juventus l'aria di Champions League si inizia già a respirarla. Massimiliano Allegri, intervistato dalla Bild, ha parlato dei gialloneri: "Possiamo vincere - ha assicurato -, ma il Borussia Dortmund è fortissimo. Se è in giornata può battere chiunque. L'importante è non prendere gol in casa: dovessimo pareggiare, lo 0-0 potrebbe andare bene".

Sull'altra panchina siederà Klopp: "E' un grande allenatore, soprattutto di successo". Chiusura su Pogba: "A ventuno anni fa cose che altri calciatori non faranno mai in carriera".