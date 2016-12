Champions League: Psg-Chelsea 1-1, Cavani risponde a Ivanovic

08:56 - Tutto rimandato a Stamford Bridge. Finisce 1-1 l'andata degli ottavi di finale di Champions League tra Psg e Chelsea: al Parco dei Principi, in una sfida dal grande equilibrio, gli uomini di Mourinho si portano avanti nel primo tempo con Ivanovic ma vengono ripresi al 54' da Cavani. Meglio la squadra di Blanc dal punto di vista del gioco, i Blues si confermano però formazione che bada al sodo. Ritorno l'11 marzo in Inghilterra.

Blanc, privo dell'infortunato Thiago Motta, decide di rinunciare all'inesperto Rabiot e punta tutto su David Luiz in cabina di regia al fianco di Verratti; davanti tridente con Cavani sulla sinistra, Ibrahimovic al centro e Lavezzi a destra. Mourinho invece si affida a Diego Costa, reduce dalle tre giornate di squalifica in Premier, e inserisce Ramires al fianco di Matic per dare più sostanza in mediana: sta fuori Cuadrado, gioca Willian. Primi dieci minuti con gli ospiti a menare le danze con accortezza, Lavezzi e Cavani fanno i terzini pronti a ripartire in velocità. La prima, doppia fiammata dei padroni di casa arriva a cavallo dell'11': Cavani crossa due volte dalla sinistra ma Courtois è bravo a respingere sia sul colpo di testa di Matuidi che su quello di Ibra. Le due squadre si temono e si studiano, il Psg va vicino al vantaggio al 34' con l'inzuccata di Cavani deviata in angolo da un miracolo di Courtois ma capitola due giri d'orologio più tardi. Azione d'angolo per il Chelsea, Terry rimette in mezzo dalla sinistra e pesca Cahill, che corregge la traiettoria col tacco e serve Ivanovic: colpo di testa del serbo che sigla il pesantissimo 0-1, punteggio sul quale si va al riposo.



Blanc va per la sua strada e non effettua sostituzioni nell'intervallo: la sua scelta viene premiata. Al 54', infatti, è Cavani a riequilibrare il match con una perentoria schiacciata di testa su cross di Matuidi: colpevole nella circostanza Cahill che salta completamente a vuoto. Passano cinque minuti e prova a scuotersi Ibrahimovic: triangolo al limite dell'area con Lavezzi, dribbling secco ad un Cahill imbambolato e sinistro che solo il piedone di Courtois riesce a respingere. Le due squadre a questo punto sembrano accontentarsi e scegliere di rimandare tutto a Stamford Bridge: Mourinho inserisce Cuadrado per Willian (esordio in Champions per l'ex Fiorentina), dall'altra parte Cavani continua a dannarsi l'anima. E' proprio il Matador all'80' a sfiorare il raddoppio: dialogo con Matuidi al limite dell'area, dribbling stupendo su Cahill e tocco di punta. Il suo destro, però, esce di un soffio alla sinistra di Courtois. Al 92' un Ibrahimovic piuttosto opaco sovrasta Azpilicueta su cross sporcato di Maxwell, ma il suo colpo di testa schiacciato viene spedito in angolo dalla mano di Courtois. E' 1-1 al Parco dei Principi, la qualificazione ai quarti si deciderà a Londra.