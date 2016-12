Juve-Roma, Marotta attacca Totti: "Le sue dichiarazioni ledono la nostra immagine"

23:54 - "Stimo l'uomo e il professionista, ma quello che ha detto è lesivo dell'immagine della Juve, sono parole gravi e fuori luogo. Oltretutto solo l'anno scorso la Roma è arrivata dietro la Juve, a -17 punti. Quindi non capisco cosa intendesse. La Juve ha vinto legittimamente gli ultimi tre scudetti e ci tengo a ribadirlo". Il dg della Juventus, Beppe Marotta, replica così a Francesco Totti nel corso della trasmissione "Processo del lunedi" di RaiSport 1.

Marotta ne ha anche per Garcia e per il suo gesto del violino: "La solita musica? Ma supportata da che cosa? Ci vogliono i fatti, non le parole. Quali sono i fatti incriminati? Se mi dite quali sono i fatti incriminati, io rispondo. Qui di parla di solita musica, quindi non si riferisce alla musica di ieri. Quando si dice solita, si riferisce ad un periodo continuativo nel passato recente o nel passato storico. Volevo capire se la solita musica è riferita agli anni passati o alla questione di ieri. Se è la questione di ieri, la vediamo ed esprimerò anche io le mie valutazioni. Io ho detto il giudizio di Totti è lesivo della nostra immagine, sicuramente inopportuno e fuori luogo, perchè non è supportato da fatti concreti. Se voi mi elencati i fatti concreti io posso rivedere anche la mia posizione".