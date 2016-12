Juve, Morata: "I fischi? Ho fatto solo il mio lavoro"

Alvaro Morata ha gelato il Bernabeu: "Sono molto contento - ha detto l'ex Real - Prima di tutto ringrazio i nostri tifosi che erano allo stadio. Daremo tutto per vincere la finale e se continuiamo a lavorare così possiamo farcela. I fischi? Per me era una situazione difficile. Non ho esultato, ho fatto il mio lavoro, sono un giocatore della Juve. Dedico il gol alla mia famiglia, alla mia ragazza, agli amici e al mio procuratore".