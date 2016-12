Juve, l'attacco balbetta e Llorente è in crisi

18:05 - Otto gol per Tevez e uno per Morata, ma anche zero ciascuno per Llorente, Giovinco e Coman. Il pareggio della Juve in casa del Sassuolo si può spiegare anche con la difficoltà dell'attacca bianconero di andare a segno tra campionato e Champions League. E specifichiamo le difficoltà dell'attacco, perché la squadra di Allegri finora, tra Italia ed Europa, ha realizzato ha realizzato 16 gol in 9 partite, per una media di quasi due reti a gara. Il "problema" è che a "gonfiare la rete" sono spesso i centrocampisti, come è un po' tradizione della Juve scudettata. Solo che senza i gol delle punte, a volte il lavoro offensivo della linea di mezzo non basta, soprattutto se bisogna decidere una partita che non si sblocca nonostante le molte occasioni.

Il fatto è che l'Apache sta facendo ben oltre il suo dovere visto che lui non è un bomber, un goleador vecchio stile, eppure tra la scorsa stagione e quella appena iniziata ha trascinato la Juve anche con le sue reti. E non gli si può sempre chiedere di spostare il piano e di suonarlo contemporaneamente. Dietro, però, c'è una voragine. Perché l'uno altro giocatore del reparto offensivo in gol finora è stato Alvaro Morata contro l'Atalanta. Lo spagnolo, oltretutto, ha giocato poco visto che si è infortunato in estate e col Sassuolo era in tribuna a causa del rosso rimediato contro la Roma. Anche Giovinco e baby Coman si sono visti di rado, seppure la Formica Atomica e il francesino abbiano ben impressionato, mancando però l'appuntamento più importante per un attaccante. Chi soffre, al contrario, è Fernando Llorente. Il "Re Leone" manca all'appuntamento con il gol da maggio, per la precisione dal 18, quando andò a segno con il Cagliari. Da allora lo spagnolo è rimasto a secco, pur continuando a dare il suo importante contributo alla squadra, non steccando mai per quanto riguarda impegno e dedizione. Anche lo scorso anno all'inizio fece fatica a ingranare per via del suo fisico imponente, ma finora gli sono mancati il guizzo e la brillantezza decisivi sottoporta. Oltretutto ha accusato anche qualche piccolo acciacco che gli impedisce di essere sempre sul pezzo, come mostrato proprio nell'1-1 al Mapei Stadium. Tanto che, a questo punto, Allegri potrebbe pensare di fargli prendere un po' di fiato e puntare sullo scalpitante Morata.