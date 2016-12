Serie A: Sassuolo-Juventus 1-1, Pogba risponde a Zaza

08:30 - Un gol di Zaza rallenta la marcia della Juve, che al Mapei Stadium non va oltre l'1-1 contro il Sassuolo. Succede tutto nel primo tempo: gli emiliani scattano bene e passano al 13' con il centravanti della Nazionale. Ma i bianconeri si organizzano e trovano il pari con Pogba al 18'. Prima dell'intervallo Consigli compie due miracoli su Pogba e Tevez. La Juve sfiora il vantaggio anche nella ripresa con Coman, ma finisce pari: la Roma torna a -1.

LA PARTITA

Le due settimane di stop, anziché rinvigorire nelle gambe e nello spirito, sembrano fare male alla Juve di Allegri, che incappa nel primo pari della stagione fra campionato e Champions. E in Italia interrompe la striscia di sei vittorie, consentendo alla Roma di tornare a un solo punto dalla vetta. La trasferta di Reggio Emilia è un semplice incidente di percorso (forse) e riproduce fedelmente le difficoltà di una squadra che nei primi minuti perde solidità difensiva e poi, nel corso del match, non trova mai la brillantezza necessaria per spaccare in due la partita. Tevez, per citarne uno, entra nell'azione del pari ma non dà mai la sensazione di onnipotenza mostrata fin qui (e nessuno può fargliene una colpa). Il Sassuolo aggredisce la partita, toglie quasi il fiato ai bianconeri, abituati a partenze di ben altro tenore. Tutto si complica dopo un quarto d'ora scarso, quando Zaza sfrutta la dormita di Evra e, dopo un tentativo respinto da Bonucci, sblocca col piattone sul secondo palo.

E' il preludio di una serata difficile. Di Francesco, senza paura, parte col tridente delle meraviglie (Sansone e Berardi esterni) e impedisce alla Juve di giocare con calma serafica in fase d'impostazione. Pirlo è il primo a risentirne e non trova mai il ritmo. Eppure le individualità fanno sempre la differenza: Tevez strappa di forza il pallone ad Antei (subentrato a Cannavaro) al limite dell'area e serve Pogba, che aggiusta il mirino e fa centro da venti metri. In un amen si riapre tutto e la Juve, poco per volta, dà la sensazione di guadagnare campo. La manovra latita ancora, ma quando il Sassuolo si abbassa, va inevitabilmente sotto pressione. Consigli non ha un gran da fare fino al 39', quando Lichtsteiner fa lo impegna da pochi passi. Ma l'ex Atalanta, nel giro di pochi secondi, è chiamato a due interventi spettacolari su Pogba e Tevez. Il francese, con una progressione funesta di 40 metri, semina la difesa ma sbatte sui piedi del portiere con il gol già apparecchiato.

Zaza davanti fa il diavolo a quattro per tenere impegnati i centrali juventini (Ogbonna è in serata di grazia), ma la ripresa si apre con la punizione appena larga di Berardi. Il Sassuolo alza un pochino il baricentro e manda in difficoltà la squadra di Allegri, che al 15' pensa bene (o male) di cambiare le carte in tavola. Fuori Evra e dentro Marchisio, avanti tutta col 4-4-2. I giocatori non ci capiscono granché e solo l'ingresso di Coman (per un impalpabile Llorente) e Giovinco regala alla squadra una parvenza di 4-3-3. Pereyra, nella fase finale, è il più produttivo: fa su e giù dalla fascia, ma nessuno raccoglie i suoi cross. Coman e il solito Pogba sfiorano il gol del vantaggio, poi è un assalto con poca logica. E il Sassuolo avrebbe pure un paio di occasioni per scappare in contropiede e finalizzare la beffa. Finisce 1-1 e tornano in mente le parole di Allegri della vigilia: “Se non vinciamo a Reggio, la vittoria con la Roma sarà vana”. Vana magari no, ma neanche così risolutiva.



LE PAGELLE

Llorente 4,5 - Non trova il gol e non fa abbastanza per cercarlo. Statico, impreciso e persino un po' svogliato. Morata scalpita più che mai

Magnanelli 6,5 - Non sfigura nella serata in cui Pogba ridurrebbe a brandelli qualsiasi avversario. Lui sta lì, lotta come un leone, sbroglia parecchie complicazioni

Ogbonna 7 - Supera a pieni voti un esame temibile: Berardi e Sansone sono due schegge, Zaza è potente. Riesce a contenerli, mostrando tempismo e garnde rapidità. Allegri lo manda a sinistra, è bravo pure lì

Zaza 7 - Primo tempo statuario. Mai fermo, sempre acceso e un pizzico polemico (infatti arriva un giallo). Sgomita anche nella ripresa, provando ad aprire varchi per i compagni. Sta tornando quello di inizio stagione

Tevez 6,5 - Fa le cose utili al momento giusto, niente di straordinario. Una cosa, in verità, ci sarebbe: splendido sombrero di tacco su Antei. Serata di ordinaria amministrazione e scarsa lucidità al tiro

Acerbi 6,5 - Si mette in luce negli ultimi minuti di strenua resistenza. Guerriero nella vita e in campo



IL TABELLINO

SASSUOLO-JUVENTUS 1-1

Sassuolo (3-4-3): Consigli 7,5; Terranova 6, Cannavaro sv (10' Antei 5,5), Acerbi 6,5; Vrsaljko 6,5, Magnanelli 6,5, Missiroli 6 (34' st Taider sv), Longhi 5,5; Berardi 6, Zaza 7, Sansone 6 (25' st Biondini 6). A disp.: Pomini, Polito, Gazzola, Bianco, Brighi, Chibsah, Floccari, Pavoletti, Gliozzi. All.: Di Francesco 6,5

Juventus (3-5-2): Buffon 6,5; Ogbonna 7, Bonucci 6, Chiellini 6; Lichtsteiner 6,5, Pogba 7,5, Pirlo 5 (38' st Giovinco sv), Pereyra 6,5, Evra 5,5 (15' st Marchisio 6); Tevez 6,5, Llorente 4,5 (21' st Coman 6). A disp.: Storari, Rubinho, Padoin, Mattiello, Asamoah. All.: Allegri 5,5

Arbitro: Banti

Marcatori: 13' Zaza (S), 18' Pogba (J)

Ammoniti: Zaza, Acerbi (S), Pogba, Bonucci (J)

Espulsi: -