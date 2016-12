Juve, Khedira è il tuo portafortuna

Prima la Fiorentina, ora la Lazio. Sami Khedira ci ha preso gusto a segnare e la Juventus non può fare altro che ringraziarlo, avendo vinto una gara ostica contro una squadra, quella biancocelesta, ben messa in campo da Simone Inzaghi, coraggioso nel cercare di fermare gli esterni e contenere le manovre offensive degli avversari. Al primo errore, però, il centrocampista tedesco ha trovato gol e vittoria, per la felicità di Massimiliano Allegri. In passato la sua forma fisica lo ha tradito un po' di volte, tra flessori, adduttori e infortuni vari. Ma quando è in campo la Juventus non sbaglia una partita: l'ex Real Madrid è un vero e proprio amuleto per i bianconeri. Con lui in campo sono state vinte 21 partite su 22. L'unico stop - se proprio così vogliamo chiamarlo - è il pareggio contro l'Inter a San Siro (0-0). Ma a favore di Khedira ci sono altri due dati: in queste 22 gare la squadra di Allegri ha subito soltanto 10 gol. Infine, il tedesco ha partecipato attivamente a 5 gol (4 reti e un assist) nelle sue ultime 6 presenze nel nostro campionato. Alzi la mano chi non pensa che questi non siano numeri di un campione.



Segnale che Khedira riesce a essere decisivo sia in fase difensiva sia in quella offensiva. E' un giocatore completo, con esperienza (161 presenze e 9 gol col Real Madrid; 65 presenze e 5 reti con la Germania, con la quale ha vinto il Mondiale 2014) e l'anno scorso la Juventus ha fatto un vero e proprio capolavoro di mercato a prenderlo a parametro zero. Perché al di là dei suoi tanti acciacchi fisici, Khedira fin da subito è diventato, in campo e nello spogliatoio, protagonista di questa Juve. Allegri lo sa, ne conosce il vale e si coccola il suo amuleto. Adesso il tecnico bianconero ha tutto il tempo per preparare le gare di settembre: ci sarà la Champions League e chissà se il portafortuna Khedira funzionerà anche al di là delle Alpi, in Europa. Perché se l'obiettivo dei bianconeri è il sesto scudetto di fila, nessuno a Vinovo perde di vista il trono continentale.