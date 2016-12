Juve, Barzagli: "Abbiamo ritrovato la giusta mentalità"

La Juventus sta vivendo un momento magico e anche Andrea Barzagli lo conferma: "In questo momento rivedo la Juve degli anni passati: non importa chi gioca, adesso continuamo a vincere, mentre all'inizio quando sono mancati dei giocatori importanti siamo andati un po' nel panico. Ora ci siamo riassestati e abbiamo ritrovato la giusta mentalità". Il difensore bianconero è in scadenza: "Rinnovo? Vedremo".