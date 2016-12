Juve, Allegri: "Siamo arrabbiati e abbiamo rischiato di perdere"

00:06 - Nonostante i nove punti di vantaggio sulla Roma e il pari dell'Olimpico, Massimiliano Allegri è decisamente di pessimo umore: "Questo pareggio ci fa uscire dal campo molto arrabbiati, il campionato è ancora lungo dobbiamo vincere altre partite soprattutto in trasferta". Sul match il tecnico poi spiega: "Sono contento per quanto fatto fino al 70', secondo tempo eravamo cresciuti molto, siamo andati in vantaggio e poi abbiamo smesso di giocare".

Il tecnico bianconero analizza così la partita dell'Olimpico: "Bisognava concluderla in modo diverso, la Roma ha fatto venti minuti buoni, noi abbiamo fatto settanta minuti bene, gestendo la partita bene, purtroppo ci sono state queste tre punizioni in cui abbiamo perso la lucidità, loro hanno pareggiato. Dispiace perché abbiamo perso lo scudetto in tasca, dobbiamo pedalare molto anche se abbiamo lo scontro diretto a favore. Ci dispiace non aver vinto e ci serve per non affrontare con sufficienza le prossime partite, abbiamo forzato situazioni in cui non dovevamo, bisognava giocare con serenità e le azioni offensive venivano da sole".



Allegri non è soddisfatto dell'atteggiamento avuto dalla squadra dopo il gol realizzato: "Abbiamo sbagliato nella lettura della partita, spesso ai ragazzi glielo dico e sono rompiscatole, la giocata in quelle situazioni non va forzata, nella prima palla persa abbiamo subito la punizione e poi abbiamo rischiato. Dobbiamo migliorare nella gestione della palla, metterci tutti a giocare meglio in quelle situazioni".