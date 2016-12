Juve, Allegri: "Pronti per una nuova battaglia"

14:38 - In casa Juve non c'è tempo per festeggiare. Il quarto scudetto consecutivo è a un passo ma mercoledì sera c'è un altro importantissimo appuntamento, il ritorno dei quarti di Champions in casa del Monaco. E Max Allegri non vuole distrazioni: "Abbiamo usato la testa e conquistato tre punti fondamentali per i nostri obiettivi - recita il tweet postato nella notte dal tecnico bianconero - Poco tempo per gioire, però. Ci aspetta una nuova battaglia".

E il giorno dopo il successo sulla Lazio, la Juve è subito tornata in campo per preparare il match del Louis II. Dubbio modulo contro i monegaschi: Allegri deve decidere se confermare il 3-5-2 o puntare sul 4-3-1-2. In attacco Tevez-Morata.