Juve, Allegri e il turnover: "Pogba giocherà con la Fiorentina"

14:34 - Dopo il pareggio nel big match con la Roma, la Juve torna in campo contro la Fiorentina nella semifinale di andata di Coppa Italia. E Allegri tiene tutti sulla corda. "Magari domani giocheranno gli stessi e lunedì col Sassuolo farò dei cambi - ha spiegato -. Sicuramente Pogba sarà titolare". "Con la Roma abbiamo staccato la spina nel finale - ha aggiunto -. Vogliamo la Coppa Italia, la Juve non la vince da 20 anni".

LA CONFERENZA DI ALLEGRI

Come sta Barzagli?

"Non ho ancora deciso la formazione che scenderà in campo domani. Barzagli sta decisamente meglio, valuterò oggi. E' normale che è un giocatore che è otto mesi che non gioca, ha giocato due partite amichevoli, quindi dovrò valutare, decideremo insieme".



Chanche per Matri e De Ceglie in Coppa Italia?

"In questa parte della stagione dove abbiamo molte partite, c'è bisogno di tutti e tutti devono essere in buona condizione. Magari domani con la Fiorentina giocheranno tutti quelli che finora hanno giocato di più e magari lunedì col Sassuolo potrò fare dei cambi, non è la partita perchè giochiamo in Coppa Italia, la Coppa Italia per la Juventus è un obiettivo importante, è 20 anni che la Juventus non riesce a vincere la Coppa Italia, quindi abbiamo il dovere di provarci. Domani quindi andrà in campo quella che secondo me è la formazione migliore per giocare la partita".



Come stanno Pogba e Sturaro?

"Stanno entrambi bene. Paul sarà della partita. Sturaro invece verrà in panchina".



Il finale di Roma

"A Roma la squadra ha fatto una bella partita per 70 minuti, concedendo poco e creando occasioni di pericolo, dando una prova di compattezza e serenità. Poi dopo abbiamo staccato la spina. E quando si fa così non conta più essere 11 contro 10. Non conta più niente. Abbiamo trovato una squadra che si è portata in avanti con coraggio senza avere più niente da perdere. Quando esci da una partita è difficile rientrare. Dobbiamo migliorare. Gli ultimi venti minuti con la Roma sono da cancellare. Le partite fino alla fine non finiscono mai. Soprattuto certi match dove i valori tecnici sono uguali".



Cambiare atteggiamento nel finale?

"Forse non abbiamo ancora capito. Sta a me insegnare ai ragazzi la gestione della partita. Con la Samp abbiamo concesso un tiro e mezzo e abbiamo preso gol. Con la Roma negli ultimi 15 minuti abbiamo concesso tre punizioni pericolose. Con l'Inter è stato un match ancora differente. Nel primo tempo meritavamo di vincere, nella ripresa poi abbiamo rischiato".



Capitolo Fiorentina

"E' una squadra che gestisce la palla. Per le caratteristiche dei singoli giocatori e per la mentalità che ha dato Montella. Noi cerchiamo di comandare le partite. E domani vedremo chi avrà la meglio, ma il possesso palla non è sempre la sola chiave di un match. Bisogna saper leggere le gare e capire come stanno andando".



Problema calci piazzati?

"Dobbiamo migliorare, dobbiamo essere concentrati. Dobbiamo lavorare in maniera diversa e trovare una soluzione che ci garantisca più sicurazza. Abbiamo preso 4/5 gol nella stessa posizione e dobbiamo rimediare"



La rosa della Juve per le tre competizioni

"Noi abbiamo il dovere di arrivare fino alla fine. E' un momento decisivo della stagione. Quando ci sono le partie dentro o fuori è così. Intanto siamo arrtivati a marzo competitivi in tutte le competizioni. Il campionato si decierà più avanti finché non c'è la matematica del titolo e anche lì dovremo pensare partita dopo partita. Abbiamo lasciato dei punti con le piccole e invece è proprio con quelle che si vince il campionato. Dobbiamo assolutamente fare bene anche in Coppa Italia.



Champions: Reus infortunato, Pirlo ci sarà?

"Spero di recuperare Pirlo e vediamo come sta. Manca ancora un po' di tempo per il match. Per quanto riguarda Reus credo che sia uno dei migliori giocatori d'Europa. Se ci sarà affronteremo il Borussia con lui, altrimenti senza. L'obiettivo è centrare il passaggio del turno".



Quarto scudetto

"Non è scontato che la Juve debba vincere il campionato. Vincere il quarto titolo per i ragazzi credo che sarebbe una cosa straordinaria che poche squadre al mondo hanno fatto. Non dobbiamo perdere di vista l'obiettivo principale e straordinario della stagione. La Champions è un sogno. La Coppa Italia va vinta dopo vent'anni".



Neto è da Juve?

"Non sono il più titolato a parlare di portieri. La Juventus però ha Gigi Buffon e vederlo allenare e parare dal vivo è uno spettacolo. Credo che sia un fuoriclasse a tutti i livelli. Mi piacerebbe e spero che continui per tanti anni alla Juventus".



Vidal e Pereyra meglio da mezzala e 3-5-2?

"Pereyra fa bene il trequartista, fa anche bene la mezzala come ha fatto a Roma. Per Artuto non cambia giocare da mezzala o da trequaretista. L'importante è che riconquisti la condizione fisica come ha dimostrato a Roma. Sul modulo vedremo tra oggi e domani. Dobbiamo recuperare energie".



La prestazione di Morata a Roma

"Mi sono arrabbiato perchè deve fare di più. È normale che non sia abituato a giocare ogni 3 giorni, è un'altra responsabilità rispetto a quella che aveva l'anno scorso. Questo non cambia il suo valore, non è che se non gioca bene una gara lo metto in panchina. Ho 5 giocatori che mi danno garanzie che giochi uno o che giochi l'altro".



Tevez con la Fiorentina?

"Vediamo, ieri abbiamo fatto recupero e oggi valuterò le condizioni. A distanza di tre giorni c'è bisogno di forze fresche".