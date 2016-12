2 maggio 2015 Juve, è lo scudetto dei campioni: decisivi Tevez e Pogba 26 gol stagionali per l'argentino, 9 per il francese: sono quasi sempre loro a sbloccare le partite Tweet google 0 Invia ad un amico

19:34 - Stadio Olimpico, Roma-Juventus, 65esimo minuto della sfida scudetto, punizione dal limite per i bianconeri: Carlos Tevez calcia, insacca e lancia momentaneamente la Juve a più 12 sui giallorossi (dopo il pareggio di Keita i punti torneranno 9, 10 considerando gli scontri diretti), mettendo una seria ipoteca sul quarto scudetto consecutivo della Vecchia Signora. Uno scudetto che mai come quest'anno è griffato dalle firme dei top player della squadra di Allegri, l'Apache e Paul Pogba.

27 gol in campionato in due (20 per l'argentino, capocannoniere della Serie A, e 7 per il francese), che diventano 37 considerando anche le altre competizioni, ma soprattutto la capacità di rompere in due le partite, come dimostrano i numeri: in 33 giornate (ma per 4 volte i bianconeri non hanno segnato) per ben 16 volte è stato uno dei due a sbloccare la gara e a lanciare la squadra verso la vittoria.



Il quarto scudetto consecutivo della Vecchia Signora ha la faccia dei due campioni più amati dal popolo bianconero, che, chi per un motivo chi per un altro, quest'anno sono risultati più incisivi della passata stagione. Per quanto riguarda l'Apache, gli schemi di Allegri lo ingabbiano meno nei dettami tattici di Conte, lasciandolo più libero di svariare sul fronte offensivo e di pungere le difese avversarie. Inoltre l'argentino sembra aver trovato in Morata il compagno d'attacco ideale per giocare di sponda o scatenare la sua velocità. La crescita di Pogba è invece probabilmente meno legata a discorsi tattici e più ad una naturale maturazione, come giocatore e come uomo, che quest'anno ha trasformato il francese in un vero e proprio trascinatore, in un leader.



I trofei si vincono grazie ai campioni e questo in casa Juve lo hanno capito bene. Per questo motivo Marotta sta cercando in tutti i modi di convincere l'Apache a resistere alla tentazione Boca e a prolungare il suo contratto coi bianconeri, che scade nel 2016: "Noi vorremmo prolungare - ha detto Marotta - è parte integrante di questa Juventus, un professionista serio, sarà lui a decidere il proprio destino, da parte nostra c’è già un contratto firmato in bianco".



Diverso invece il discorso su Pogba: il francese sarà il pezzo pregiato del prossimo mercato estivo, il Psg manda continui segnali d'amore, in Spagna Real e Barcellona sono già in guerra per accaparrarselo e anche le super potenze della Premier League di certo non stanno a guardare, La sua cessione (si parla di una cifra intorno ai 100 milioni) sembra inevitabile, ma con tutti i soldi che farà guadagnare alla Juve potrebbe diventare decisivo anche nelle vittorie dei prossimi anni.