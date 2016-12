Juve, allarme rientrato per Pogba

16:01 - Allarme rientrato per Paul Pogba. Il francese della Juve, che ieri si era fermato per un sovraccarico alla coscia, è stato sottoposto a una risonanza magnetica che non ha evidenziato lesioni. Niente di grave quindi anche se il giocatore continuerà a essere tenuto sotto osservazione nei prossimi giorni per valutare se schierarlo o meno contro la Roma. Al momento, però, la sua presenza nel big match contro i giallorossi non dovrebbe essere a rischio.

Pogba si è addirittura allenato con i compagni pur svolgendo lavoro differenziato. Insomma, non è pronto, ma non è nemmeno fermo ai box. E' sceso in campo, ha fatto la sua parte di lavoro, e nei prossimi giorni potrebbe aggregarsi completamente al resto del gruppo. Per la gioia di Allegri che dovrebbe poterlo avere a disposizione per la Roma.