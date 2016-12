27 maggio 2016 00:21 Italia, Thiago Motta e Montolivo in campo I due azzurri hanno lavorato con il pallone e poi in gruppo. Vicinissimo il sì. Problemi per De Rossi, infortunio per Benassi

Buone notizie per Antonio Conte. Sia Thiago Motta, sia Riccardo Montolivo, infatti, sono scesi in campo nel ritiro di Coverciano e hanno iniziato a lavorare con il pallone. Poi, nel pomeriggio, si sono aggiunti al gruppo. Segno che entrambi i giocatori azzurri stanno smaltendo i rispettivi guai muscolari e potrebbero essere tra i convocati del ct per l'ormai imminente rassegna di Euro 2016. De Rossi, invece, è in dubbio.

Mentre il resto del gruppo era impegnato nella partitella, Thiago Motta e Montolivo hanno svolto lavoro supplementare sulle ripetute per mettersi alla pari con gli altri e inoltre si sono sottoposti a una doppia esercitazione tattica. Per il giocatore del Psg e quello del Milan sono ore decisive per una valutazione da parte di Conte, che li ha osservati da vicino. In mattinata i due avevano lavorato da soli, mentre il resto degli azzurri si era allenato in palestra. A proposito di partitella: a ranghi misti tra 'rossi' schierati con il 3-5-2 e 'blu' con il 4-4-2. La formazione dei 'rossi' - Marchetti; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Candreva e Darmian esterni con Florenzi, Jorginho, Giaccherini a centrocampo; in attacco Immobile e Pellè - potrebbe essere abbastanza vicina a quella che giocherà titolare contro la Scozia. Nelle esercitazioni è stato provato anche Insigne con Pellè.