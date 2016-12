Italia-Spagna, Busquets: "Prendiamoci la rivincita"

A poco più di tre mesi dall'eliminazione da Euro 2016, la Spagna fa visita all' Italia per le qualificazioni ai Mondiali del 2018. Il sapore di rivalsa c'è: "E' tempo di prenderci la rivincita - ha dichiarato Sergio Busquets -. Non è una sfida decisiva, ma è importante per il primo posto nel girone. Dobbiamo recuperare quella mentalità che ci ha fatto vincere Mondiali ed Europei. Ma staremo attenti, l'Italia gioca a memoria".

Lo scenario però rispetto alla rassegna continentale francese è cambiato e sulle rispettive panchine siedono due ct diversi, Ventura per l'Italia e Lopetegui per le Furie Rosse: "C'è l'illusione di un nuovo corso con il nuovo allenatore, lo staff e le sue idee tattiche. Veniamo da due vittorie che hanno alimentato aspettative ma ora speriamo di dimostrare di essere cresciuti già dalla sfida di Torino".



Allo Juventus Stadium Italia e Spagna si giocano una buona fetta della corsa al primato nel girone, l'unico posto che darà la qualificazione diretta a Russia 2018: "Non è una sfida decisiva, ma è molto importante - ha continuato Busquets -. Siamo le due selezioni più forti del gruppo ed è tempo di rivincita. L'Italia giocherà come hanno fatto all'Europeo e dovremo stare attenti perché gioca a memoria e fanno 4-5 cose veramente bene. Per contrastrarla dovremo avere il possesso palla e fare noi la partita".