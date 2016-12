Italia, così non va: attacco rimandato, il modulo non convince

16:11 - Il pareggio con la Bulgaria, almeno per ora, non compromette la qualificazione al prossimo Europeo, ma lascia parecchi punti interrogativi. Certo la polemica sul caso Marchisio non ha aiutato la squadra né, soprattutto, Antonio Conte, le cui scelte però non hanno convinto. A cominciare dal modulo, che visti gli interpreti e l'avversario non è parso il più adatto. E poi anche la posizione di Verratti e Candreva, oltre che la coppia Immobile-Zaza.

A metà percorso (sono state giocate cinque partite su dieci), l'Italia si ritrova seconda in classifica nel Gruppo H, a due punti dalla capolista Croazia. Dopo tre vittorie nelle prime tre gare, gli azzurri hanno centrato due pareggi che ridimensionano il gruppo di Conte, sicuramente non troppo sereno dopo il caos scatenato dal caso Marchisio. A Sofia si è vista una Nazionale con poche idee e poca fame, salvata solamente dall'esordiente Eder. L'attacco comincia a essere uno dei problemi, visto che la coppia Zaza-Immobile non convince e, a questo punto, proprio gli oriundi (oltre al sampdoriano c'è Vazquez che scalpita) potrebbero essere un'opportunità. Il centravanti del Sassuolo, praticamente, non si vede mai, mentre l'attaccante del Borussia Dortmund si muove parecchio ma divora due clamorose palle-gol.



A centrocampo desta parecchie perplessità la posizione di Candreva, che alla Lazio sta facendo grandi cose da esterno d'attacco mentre con l'Italia è castrato nel ruolo di mezz'ala. Anche Verratti, da play, è decisamente rimandato: troppi i palloni persi e anche la regia non è andata un granché bene. Rivedere il modulo di partenza (3-5-2) sembra necessario, a maggior ragione contro avversari nettamente inferiori come la Bulgaria. Non a caso, a Sofia, il pareggio è arrivato col cambio di sistema, quando Conte è passato a un più offensivo 3-4-3, che insieme al 4-3-3 pare più nelle corde di questa squadra. Intanto gli azzurri sono rientrati nella notte a Torino, dove martedì sera affronteranno l'Inghilterra in amichevole (Abate e Santon si sono uniti al gruppo). Per Conte sarà un'occasione per provare nuove soluzioni, ma lasciamolo lavorare in pace.